Flüchtende Verdächtige nehmen eine unbekannte Menge an Tabakwaren mit.

Täter sprengen Zigarettenautomat in Rottleberode

Explosion in der Osternacht

Rottleberode. - Eine Explosion hat die Anwohner an der Domäne in Rottleberode am frühen Morgen des Ostersonntag aus der Feiertagsruhe gerissen. Gegen 0.30 Uhr ist dort ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Nach der Explosion sei eine unbekannte Menge Tabakwaren gestohlen worden, heißt es von der Polizei. Zeugen haben mögliche Tatverdächtige gesehen, die vom Ort wegliefen. Zur Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Angaben vor.