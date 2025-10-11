Landtagswahl 2026 Tarricone und Pille sollen es richten - FDP kürt Landtagskandidaten in Sangerhausen und Eisleben

Kathrin Tarricone und Karsten Pille wollen für die FDP in den Landtag einziehen. Die Liberalen starten damit mit dem gleichen Personal wie bei der Wahl im Jahr 2021, die für die Partei ja teilweise erfolgreich verlief. Was den beiden Kandidaten wichtig ist.