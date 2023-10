Wie die Kursleiterin aus der Riesenmetropole die Schüler in Sangerhausen erlebt und was ihr in Deutschland auffällt.

Tanzen mit der Battery Dance Company aus New York in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Wie ist es in der Wüste? Heiß. Trocken. Quälend. Vielleicht ist da auch eine Fata Morgana am Horizont, ein lockendes Versprechen, jenseits von Hitze und Durst. Die Mädchen stellen sich in zwei Reihen auf, nacheinander bewegen sie sich durch die Sporthalle. Schleppend, kriechend, die Hände hebend zum Schutz gegen die Sonne. Amelie wirbelt in drei, vier Pirouetten über den Hallenboden. „Ein Sandsturm!“, ruft Jillian Linkowski und ist begeistert.