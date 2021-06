Talente aus Mansfeld-Südharz räumen gleich mehrere Preise ab

Sangerhausen - Das hat sich doch gelohnt: Bei der großen Endrunde des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ konnten die Starter aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz in diesem Jahr gleich mehrere Preise holen. Nachdem der Wettbewerb im vergangenen Jahr wegen der Pandemie bereits nach den Regionalwettbewerben abgebrochen worden war, lief er diesmal bis zum Schluss in virtueller Form. Musikschüler nahmen ihre Programme auf Video auf und schickten sie ein, eine Jury bewertete dann am Bildschirm die Leistungen. Die saß bei der Bundesendrunde in Bremen und Bremerhaven.

Die Sangerhäuserin Antonia Jacob konnte dabei mit ihrem Klarinettenprogramm so überzeugen, dass sie 22 Punkte und einen zweiten Preis zugesprochen bekam. Til Schöppe aus Obersdorf erspielte sich mit dem Saxophon 20 Punkte und einen dritten Preis und mit der Klarinette 19 Punkte und das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“. Auch der Einzinger Tom Bornhake, der inzwischen studiert, nahm in der Altersgruppe VI noch mal an dem Wettbewerb teil und konnte das mit 21 Punkten und einem dritten Preis krönen.

„Das sind ganz tolle Erfolge“, freute sich die Leiterin der Kreismusikschule, Peggy Bitterolf. Die Anforderungen bei der Endrunde, in der sich die Besten der Besten messen und zu der man auch nur weitergeleitet wird, wenn man im Landeswettbewerb mindestens 23 Punkte erspielt hat, seien sehr hoch. Viele Teilnehmer kommen von Spezialgymnasien oder erhalten sehr ambitionierten Privatunterricht. Nicht mehr an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz, sondern am Musikgymnasium in Halle lernt Max Grimm aus Kelbra, der in Bundesfinale ebenfalls sehr erfolgreich war. Im Duo Klavier und Violoncello erspielte er mit Emma Borggrefe 21 Punkte und ebenfalls einen dritten Preis. (mz)