SV Kelbra steht unter Schock: Trauer um verstorbenen Mitspieler

Das Sportliche ist derzeit in Kelbra nur zweitrangig. Die Gedanken drehen sich bei allen Sportlern nur um den Tod von Swen Steinberg, der am zurückliegenden Sonntagabend urplötzlich im Alter von 48 Jahren verstorben ist.

Kelbra/MZ - Vor den Fußballern, Trainern und den zahlreichen Fans des SV Kelbra liegt am Wochenende das schwerste Spiel der Vereinsgeschichte. Und das nicht etwa, weil es am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr im Duell bei Grün-Weiß Piesteritz um die ersten wichtigen Punkte in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt geht.