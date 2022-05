SV Kelbra kassiert Derbyniederlage gegen Arnstedt - VfB Sangerhausen ohne Punkt in Weißenfels

Kelbra/MZ - Vor dem Eingangstor zum Sportpark „Rote Erde“ stand am Sonnabendnachmittag eine Gruppe Motorradfahrer aus Sachsen und schaute ziemlich ratlos drein. Bei einem der Motorräder war die Batterie leer, das Fahrzeug sprang nicht mehr an. In etwa so leer wie die Batterie des Motorrades war zumindest in den zweiten 45 Minuten der Angriffsmotor des gastgebenden SV Kelbra im Duell der Fußball-Verbandsliga Süd gegen Edelweiß Arnstedt. Am Ende unterlagen die Gastgeber vor etwas mehr als 100 Zuschauern 0:2.

