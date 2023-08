Der Wolferstedter Steve Pinkert erzielt das erste Tor der Saison 23/24 der „Die-Werbefabrik-Kreisoberliga“. Doch am Ende jubeln die Gäste.

SV Allstedt legt in der Kreisoberliga einen furiosen Start hin

Wolferstedt/MZ - Die Fußball-Saison 23/24 im Landkreis Mansfeld-Südharz läuft. Und wie! Schon am ersten Spieltag gab es jede Menge packende Partien in allen drei Spielklassen. Eröffnet wurde die Saison am Freitagabend vor einer stimmungsvollen Kulisse. Gut 400 Zuschauer waren beim Nachbarschafts-Duell der „Die-Werbefabrik-Kreisoberliga“ zwischen dem Neuling Rohnetal Wolferstedt und dem SV Allstedt dabei.