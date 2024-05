Katrin Eckermann aus Bennungen hat ihre ersten offiziellen Termine als Südharzkönigin absolviert. Die 40-Jährige will die Schönheit des Südharzes zeigen und sich in lokalen Gremien engagieren.

Südharz/MZ. - Erst Prinzessin, nun Königin: Katrin Eckermann aus Bennungen (Mansfeld-Südharz) hat ihre ersten offiziellen Termine als Südharzkönigin absolviert.

„Ich fand die Idee einer Südharzkönigin sehr schön“, sagt sie, „und habe deshalb die Ausschreibung auf meinen privaten Social-Media-Accounts geteilt. Und ein, zwei Rückmeldungen bekommen, das wäre doch was für mich.“ Spontan habe sie sich am letzten Tag der Frist um das Ehrenamt beworben, wurde zum Gespräch in den Tourismusausschuss der Gemeinde eingeladen und am 1. Mai in Roßla gekrönt.

Die ersten offiziellen Termine als Königin sind bereits absolviert

Inzwischen hat die 40-Jährige die ersten offiziellen Termine absolviert: das Hoffest des Biosphärenreservats in Roßla, den Umzug zum Zapfenstreich in Questenberg und die Treckerparade in Uftrungen. Beim Benefizspiel in Bennungen war sie zwar „inkognito“ dabei, wurde aber letztlich doch als Südharzkönigin begrüßt. „Der nächste Termin ist der Schlosslauf am 1. Juni in Stolberg, da bin ich zur Siegerehrung dabei.“

Vielleicht trifft sie bei der Gelegenheit auch ihre oberste Chefin? Denn Katrin I. ist Polizeivollzugsbeamtin und arbeitet im Innenministerium in Magdeburg, während Ministerin Tamara Zieschang (CDU) auch diesmal als Schirmherrin des Schlosslaufs fungiert.

Von einer Prinzessin zur Königin

Ein bisschen kurios ist Katrin Eckermanns ehrenamtlicher Weg aus ganz anderer Sicht. Mit ihrem Mann Christian vertrat sie 2017/18 als Prinzenpaar das Land Sachsen-Anhalt beim Karneval und ist nun quasi von der Prinzessin zur Königin aufgestiegen.

Ihr neues Amt sei aber nicht mit jenem beim Karneval vergleichbar, sagt Katrin I., die Aufgabe sei seriöser. „Jetzt ist es mein Anliegen zu zeigen, was wir hier im Südharz haben und was unsere Gemeinde Südharz ausmacht.“

Und das sei viel mehr, als viele dächten, nämlich „dass wir eigentlich alles haben und es oft nur nicht sehen“. Touristische Ziele, die Verkehrsanbindung, Wirtschaft in der ländlichen Region, reißt sie an. „Wir sind gern in Österreich im Urlaub. Dort haben sie in den Tälern weniger zu bieten und machen trotzdem mehr daraus.“

Ehrenamtlich engagiert

Mehr daraus machen. Ein gutes Stichwort für die gebürtige Sangerhäuserin, die am Schollgymnasium Abitur gemacht, in Ilmenau und Marburg studiert hat. Seit 2012 wohnt sie in Bennungen, will sich künftig im Ortschaftsrat und im Gemeinderat einbringen. „Wenn man in einer Region lebt, möchte man sie gern unterstützen.“

Beruflich sei sie angekommen, und es müsse doch Leute geben, die den Mund aufmachen und sich engagieren. Sie hätten zum Beispiel gemerkt, wie schwierig es war, in Bennungen zu bauen. „Wir hatten selbst Probleme und sind durch die Rahmenbedingungen ausgebremst worden. Freunde sind fortgezogen, weil es hier zu schwierig war.“ So was dürfe nicht passieren.

Ihr Mann Christian, der ebenfalls Polizist ist und im Schichtdienst arbeitet, stehe hinter ihr. „Wir haben das vor meiner Bewerbung besprochen. So ein Ehrenamt über zwei Jahre kostet Zeit, das ist keine Eintagsfliege.“ Gemeinsam sind beide im Karnevalsclub aktiv, kürzlich in den Karstverein eingetreten, wandern gern und fahren viel Rad. Außerdem leitet Katrin Eckermann beim SV Bennungen den Badmintonspieltreff und gehört zur Frauensportgruppe.

Wer der „suedharzkoenigin“ auf Facebook oder Instagram folgen möchte, kann sie in ihrem Ehrenamt „begleiten“ und manchen Tipp bekommen, wo im Südharz was zu erleben ist.