ROSSLA/AGNESDORF/MZ - Der Wanderparkplatz an der Landesstraße 234 von Roßla nach Agnesdorf (Mansfeld-Südharz) ist der ideale Startpunkt: Von hier aus können Familien neuerdings auf interaktiven Touren Spannendes über die Südharzer Karstlandschaft und über Streuobstwiesen erfahren. Dafür steht eine App zur Verfügung, so dass nur noch ein QR-Code zur gewünschten Tour mit dem Handy gescannt werden muss. Das ist an der neuen E-Bike- und Handy-Ladestation samt WLAN-Hotspot auf dem Wanderparkplatz möglich. Die Station hat rund 60.000 Euro gekostet und funktioniert dank der auf dem Dach integrierten Photovoltaikmodule autark.

