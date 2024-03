Südharz/MZ. - Zum 1. Januar 2025 wird der Verein „Erlebniswelt Museen“ ein zehntes Mitglied bekommen und um zwei Museen reicher: Der Südharz-Gemeinderat hat beschlossen, in den kreisweit agierenden Verein einzutreten. In der Gemeinde Südharz gibt es zurzeit zwei Museen, die sie nun gewissermaßen einbringt: die „Alte Münze“ und das „Kleine Bürgerhaus“ in Stolberg. Möglicherweise kommt im Zuge der Strukturwandel-Prozesse noch ein Montanmuseum in der Fachwerkstadt hinzu.

Der Gemeinderat verspricht sich von der Mitgliedschaft, „die Zusammenarbeit mit den Museen des Landkreises und darüber hinaus zu forcieren“, wie es Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) formulierte. Mit der Umgestaltung des Museums „Alte Münze“ biete sich ein passender Anlass, dem Verbund beizutreten.

So wird unter anderem eine Fachwerkausstellung etabliert. Außerdem widmen sich neue Ausstellungsbereiche stärker dem Leben im Mittelalter. Anlass ist das Gedenken an den 500. Jahrestag des Bauernkriegs und den 500. Todestag des aus Stolberg stammenden Reformators Thomas Müntzer im kommenden Jahr.

Museen profitierten gegenseitig von der Zusammenarbeit

Der Verein „Erlebniswelt“ Museen wurde nach mehreren Jahren der Vorbereitung im April 2010 auf Burg & Schloss Allstedt gegründet. Die Initiative ging wesentlich auf den Landkreis, die Städte Allstedt, Eisleben, Hettstedt, Kelbra, Mansfeld und Sangerhausen zurück. Auch die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und die Lutherstätten gehörten zu den Gründungsmitgliedern. Dem Verein gelang es, Fördermittel zu akquirieren und wenig später einen Geschäftsführer einzustellen.

Allerdings hat die Gemeinde Südharz auch schon in den zurückliegenden Jahren mit dem Museumsverbund zusammengearbeitet. Bestes Beispiel: Der VIP-Museumspass, mit dem Kinder und Jugendliche inzwischen Dutzende Museen und Ausflugsziele kostenlos besuchen können – nicht nur im Landkreis Mansfeld-Südharz, sondern auch zahlreiche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt und sogar in Thüringen.

Die Museen profitierten gegenseitig von der vielfältigen Unterstützung, sagte Kohl, Aktivitäten ließen sich im Verein besser koordinieren. Man könne gemeinsame Projekte entwickeln und fachlichen Rat anbieten beziehungsweise auch bei landesweiten Institutionen Beratung einholen. Der Jahresbeitrag für die Gemeinde Südharz beträgt rund 1.000 Euro.