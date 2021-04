Strukturwandelgeld fließt vorerst in die Planung und Betreuung von Projekten

Landrätin Angelika Klein (Linke) hat am Montag Fördermittelbescheide über knapp 2,9 Millionen Euro für die ersten drei Projekte im Rahmen des Kohleausstiegs im Landkreis in Empfang genommen. Der Löwenanteil von 2,2 Millionen Euro geht dabei an die Standortmarketinggesellschaft (SMG). Dort sollen 13 zusätzliche Stellen für Mitarbeiter geschaffen werden, die sich in den kommenden vier Jahren um die Planung und Steuerung der Strukturwandelprojekte im Landkreis kümmern.

450.000 Euro gibt es für zwei Stellen, mit denen der Aufbau eines so genannten Innovations-Hubs „Zukunft Holz + Klima“ im Landkreis vorbereitet wird. Dieses Netzwerk soll die Wertschöpfung rund um den Rohstoff Holz fördern – mit Forschung, innovativen Produkten und ihrer Vermarktung. Das soll dabei helfen, Arbeitsplätze in der Holzerzeugung und -verarbeitung zu sichern und neue entstehen zu lassen. Mit weiteren 226.000 Euro wird in einem dritten Projekt ein thematischer Radweg zu Industriekultur und Bergbau geplant, der durch den gesamten Landkreis Mansfeld-Südharz führt und später in einen europäischen Radfernweg eingebunden wird.

Die Mittel für alle drei Projekte stammen aus dem Förderprogramm Stark des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, dessen Präsident Torsten Safarik zur Übergabe ebenso in die Sangerhäuser Mammuthalle gekommen war wie Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne). Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) war per Video live zugeschaltet. Die persönliche Anreise nach Sangerhausen hatte er am Morgen wegen zweier positiver Corona-Tests im Team seiner Personenschützer kurzfristig absagen müssen. Er könne sich noch sehr gut daran erinnern, wie ihm eine Delegation aus Mansfeld-Südharz in der Staatskanzlei den 200-seitigen Masterplan mit Projekten für den Kohle-Strukturwandel auf den Tisch gepackt habe, sagte Haseloff. Mit den Fördermitteln für die ersten drei Projekte gehe es nun an die Umsetzung. (mz/Grit Pommer)