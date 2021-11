Sangerhausen/MZ - Einen größeren Einsatz der Feuerwehr gab es Donnerstagabend an der Sangerhäuser Kupferhütte. Ein Stromverteiler in einem Mehrfamilienhaus war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. „Bei unserer Ankunftwaren bereits alle Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit“, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand habe dann schnell mit Hilfe eines CO2-Feuerlöschers gelöscht werden können.