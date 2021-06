Streit unter Nachbarn in Sangerhausen eskaliert: 60-Jähriger zieht Schreckschusswaffe

Sangerhausen - Ein Streit unter Nachbarn ist am Sonntagnachmittag in der Ernst-Thälmann-Straße in Sangerhausen eskaliert. Wie die Polizei jetzt auf MZ-Anfrage bestätigte, hat es am Sonntag deshalb einen Polizeieinsatz gegeben. Gegen 13.40 Uhr waren ein 60-Jähriger und ein 34-Jähriger im Keller eines Mehrfamilienhauses in Streit geraten. Dabei soll es um die Lautstärke von handwerklichen Arbeiten gegangen sein, berichtet Steffi Schwan, die Pressesprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz.

Während der Auseinandersetzung habe der Ältere dann plötzlich eine Schreckschusspistole gezogen und aus kurzer Distanz auf den jüngeren Kontrahenten geschossen. Der erlitt Verletzungen im Augenbereich und musste ambulant im Sangerhäuser Krankenhaus behandelt werden. Vom Lärm des Streits und dem Knall der Pistole aufgeschreckt, seien dann auch die Frauen der beiden Männer aufgetaucht und hätten sich mit ins Geschehen eingemischt. Beim Kampf der beiden Damen untereinander, der mit Würgen und Kratzen ausgetragen wurde, trug die Jüngere Würgemale am Hals und Hautabschürfungen davon. Sie wurde laut Schwan ebenfalls ambulant im Krankenhaus versorgt.

Neben den Polizeieinsatzkräften waren auch ein Rettungs- und ein Notarztwagen in der Thälmann-Straße vor Ort. Der 60-jährige Sangerhäuser sei kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden, berichtet Schwan. Gegen ihn liefen nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Denn um die Schreckschusspistole außerhalb der eigenen Wohnung bei sich tragen zu dürfen, hätte er einen Kleinen Waffenschein gebraucht. Gegen die jüngere der beiden Frauen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Zwischen den Nachbarn soll es schon seit längerer Zeit Streitigkeiten gegeben haben. (mz)