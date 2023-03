Soll der Rohstoff Gips in der Karstlandschaft Südharz abgebaut werden oder nicht? In dieser Frage stehen sich FDP und Grüne nahezu unversöhnlich gegenüber. Das sind die Argumente ...

Streit um Gipsabbau in der Karstlandschaft Südharz

Rottleberode/MZ - Die Diskussion ist hitzig und emotional, denn es treffen gegenteilige Meinungen aufeinander. In der Frage, ob es künftig weitere Abbaugenehmigungen für Gips in Sachsen-Anhalt, und damit möglicherweise auch in der Karstlandschaft Südharz, geben sollte oder nicht, stehen sich FDP und Grüne unversöhnlich gegenüber. Angeheizt wird die Debatte nun durch neuerliche Mitteilungen beider Parteien.