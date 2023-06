Am Verwaltungsgericht, untergebracht im Justizzentrum Halle, wurde über die Klage von Sangerhausen zur Kreisumlage verhandelt.

Halle/Sangerhausen/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat in Sachen Kreisumlage erneut eine juristische Niederlage erlitten. Das Verwaltungsgericht Halle gab am Mittwoch mehreren Kommunen Recht, die gegen ihre Kreisumlage-Bescheide geklagt hatten. Konkret ging es in der Verhandlung vor der 3. Kammer um Klagen der Städte Eisleben, Hettstedt und Sangerhausen gegen die Kreisumlage für 2018 sowie der Stadt Eisleben und der Gemeinde Wallhausen gegen die Kreisumlage für 2020.