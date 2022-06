Streit eskaliert in Sangerhausen: 51-Jähriger bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt  

Anwohner sind entsetzt: Ein 20-Jähriger und ein 28-Jähriger attackierten einen 18-Jährigen sowie einen 51-jährigen Mann mit Messern in einem Sangerhäuser Wohnblock. Was in der Nacht geschah.

Sangerhausen/MZ - Am Morgen danach sind die Spuren der Nacht nicht zu übersehen. Die Glasscheibe der Eingangstür des Mehrfamilienhauses in der John-Schehr-Straße 48 in Sangerhausen Südwest liegt in Scherben, das Treppenhaus ist mit Blutflecken übersät. Die Straße steht voller Polizeiautos, die Kriminaltechnik der Polizeiinspektion Halle ist mit ihrem blauen Kleinbus vor Ort. Später wird noch ein Fährtenhund hinzugezogen. Vor dem Wohnblock aus DDR-Zeiten hat es gegen 0.50 Uhr in der Nacht zu Mittwoch einen Streit und in dem Gebäude dann eine blutige Auseinandersetzung gegeben.