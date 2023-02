Sangerhausen/MZ - Man kann nicht sagen, dass es Bernd Heidenreich aus Sangerhausen in seinem Leben leicht gehabt hätte. Zeit seines Lebens ist der heute 70-Jährige blind. Doch das hindert den leidenschaftlichen Musiker nicht daran, sich einfach so an das Klavier im Naturkostladen in der Kylischen Straße in Sangerhausen zu setzen. Man merkt es ziemlich schnell: „Bernie“, wie ihn viele nennen, hat Musik im Blut.