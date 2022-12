Das Geld im Landkreis Mansfeld-Südharz ist knapp. Dennoch sollen mehrere Straßen saniert werden. An welchen Abschnitten der Landkreis im Jahr 2023 genau bauen will und wovon die Finanzierung abhängt.

Auch in Mansfeld-Südharz gibt es viele Straßen, die einer Sanierung bedürfen. 2023 sollen einige davon angegangen werden.

Sangerhausen/MZ - Für das, was alles nötig und wünschenswert ist, wird das Geld nicht reichen. Der Landkreis will im kommenden Jahr aber insgesamt knapp vier Millionen Euro in die kreiseigenen Straßen investieren.