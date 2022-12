Rosperwenda/MZ - Die Gemeindevertreter von Berga haben in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr noch einige Beschlüsse auf den Weg gebracht. So beabsichtigt die Gemeinde im Jahr 2023 im Ortsteil Rosperwenda die Lange Straße sowie die Bachstraße, eine Stichstraße hinter der Kirche, zu sanieren.