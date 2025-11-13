Vier von fünf Spoons fürs Gourmetrestaurant „Silberstreif“ im Naturresort & Spa Schindelbruch bei Stolberg

Eric Jadischke ist Küchenchef im Gourmetrestaurant „Silberstreif“ im Stolberger Naturresort & Spa Schindelbruch.

Stolberg/MZ. - Küchenchef Eric Jadischke und das Gourmetrestaurant „Silberstreif“ aus dem Stolberger Naturresort & Spa Schindelbruch sind bei der diesjährigen Gala des Verlagshauses Busche im Hotel Schloss Fleesensee (Mecklenburg-Vorpommern) in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Das Verlagshaus mit Sitz in Dortmund gibt unter anderem den Schlemmer Atlas und den Schlummer Atlas heraus.