Stolberger spielen Thomas-Müntzer-Stück in seiner Taufkirche

Seit 2017 proben die Stolberger vor den traditionellen Aufführungsterminen anlässlich von Thomas Müntzers Todestag, dem 27. Mai 1525, und dem Reformationstag besonders intensiv, hier das Foto einer Probe in der Barrockkirche Schwenda aus dem Jahr 2019.

Stolberg/MZ - Lampenfieber? Das haben die mittlerweile fast 60 Mitwirkenden am Theater-Projekt des Stolberger Gewerbevereins bestimmt, und es wird in den nächsten Tagen zunehmen. Sonntagabend und Montagnachmittag werden sie in der Kulturkirche St. Martini das Stück „Thomas Müntzer – Sohn Stolbergs“ aufführen.