Stolberg hat jetzt eine Müntzer-Eiche

Stolberg/MZ - Der Anmarsch ist steil, aber der Ausblick lohnt sich: Vor dem Festakt in der Martini-Kirche bat Stolbergs Ortsbürgermeister Ulrich Franke (FDP) Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger und Landrat André Schröder (CDU) am Samstag zu einem ebenfalls feierlichen Akt an den Knüppelberg. Dort, auf dem Grundstück von Ortschaftsrat Thomas Schirmer, wurde vor vier Wochen eine Eiche gepflanzt, die am Samstag offiziell zur Thomas-Müntzer-Eiche ernannt wurde.

