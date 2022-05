Startschuss für millionenschweren Anbau

Riestedt - - Krachend frisst sich die Baggerschaufel in das alte Mauerwerk und reißt große Stücke heraus. Mit dem Abbruch des ehemaligen Heizhauses haben jetzt an den Freien Schulen in Riestedt die Arbeiten für den Anbau begonnen.

Der Dreigeschosser neben der Freien Grundschule wird gebraucht, weil die Schule weiter wächst. Die fünfte Klasse der neu gegründeten Sekundarschule ist gerade in die Sommerferien gestartet, mit dem neuen Schuljahr rückt sie in Klassenstufe sechs auf. Und eine neue Fünfte startet mit 21 Schülern.

Vier neue Klassenräume für freies Arbeiten

Wenn dann im Sommer 2022 an der Sekundarschule die dritte Klassenstufe dazu kommt, wird es eng. „Dann hoffen wir schon Räume im Anbau nutzen zu können“, sagt Denis Vogler, Geschäftsführer der Freien Grundschule Riestedt gGmbH, die Träger beider Schulen ist.

Rund drei Millionen Euro wird der Anbau kosten. Im Erdgeschoss werden die Fachkabinette für Physik, Chemie und Biologie eingerichtet, auch Sanitärräume und ein Freizeitraum sind dort eingeplant.

In den beiden Obergeschossen wird es unterdessen jeweils vier Klassenräume geben, von denen immer zwei durch einen Projektraum miteinander verbunden sind. Diese Räume bieten unter anderem Platz für das freie Arbeiten, das im Konzept der Freien Sekundarschule Riestedt großen Raum einnimmt.

Nachfrage bleibt ungebrochen

In den kommenden Wochen wird mit dem Abriss und dem Vorbereiten des Baufeldes die Voraussetzung für den Neubau geschaffen. Danach werde eine Fachfirma mit Säulenfundamenten den Baugrund stabilisieren, erklärt Vogler. Er hofft, dass dann noch in diesem Jahr die Bodenplatte gegossen und ein erstes Stück Rohbau in die Höhe wachsen kann.

Die Nachfrage nach Plätzen an den freien Schulen in Riestedt ist laut Vogler ungebrochen. 151 Kinder zählt man in den Grundschulklassen, von denen es in jeder Stufe zwei gibt. Für die neuen ersten Klassen gebe es regelmäßig mehr Anmeldungen als Plätze und damit im Hintergrund auch eine Warteliste, so Vogler. Selbst wenn in den Klassenstufen zwei bis vier Plätze frei werden, gebe es Nachrücker, die dann von der staatlichen Grundschule nach Riestedt wechseln.

Auch bei der neuen fünften Klasse habe man nicht alle Aufnahmewünsche berücksichtigen können. Eigentlich soll die Klassenstärke im Sekundarschulbereich bei höchstens 20 liegen. Die 21 sind eine Ausnahme, weil man ansonsten jemandem hätte absagen müssen, der schon die gesamte Grundschulzeit in Riestedt gelernt hat. Damit hat die Sekundarschule nun 41 Schüler.

Drei Jahre ohne Zuschuss

Bis sie finanzielle Unterstützung vom Land bekommt, wird es allerdings noch dauern. In der Regel müssen freie Schulen in Sachsen-Anhalt drei Jahre lang ohne jeden Zuschuss zu den Kosten für Personal, Betrieb und Lernmittel auskommen und sich in dieser Zeit ausschließlich aus dem Schulgeld und eventuellen Spenden finanzieren.

Deshalb soll die Freie Sekundarschule in Riestedt auch erst im Jahr 2023 zweizügig werden, wenn die Durststrecke überstanden ist. Denn für zwei Klassen pro Stufe braucht man mehr Lehrer - die auch mehr kosten.

Für die zusätzliche Sekundarschulklasse, die jetzt dazukommt, wurde bereits eine weitere Lehrerin eingestellt, sagt Vogler. Sie wechselt von der staatlichen Sekundarschule Allstedt an die Freien Schulen. (mz)