Stadtwerke kündigen neue Tarife an

ENERGIEPREISE IN SANGERHAUSEN

Das Heizwerk in Sangerhausen-Südwest. Die Stadtwerke produzieren dort sowohl Fernwärme als auch Strom.

Sangerhausen/MZ - Die Gas- und Strompreise sind nach dem steilen Anstieg im Zuge der Energiekrise in den vergangenen Monaten zuletzt wieder gesunken. Viele Versorger bieten mittlerweile neue günstigere Tarife an. Wer sich aber auf der Internetseite der Sangerhäuser Stadtwerke (SWS) erkundigt, erhält sowohl bei Gas, als auch bei Strom seit Wochen folgenden Hinweis: „Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir bedauern, dass wir Ihnen aufgrund der aktuellen Situation auf dem Beschaffungsmarkt derzeit keine Tarife anbieten können. Sobald sich die Lage wieder beruhigt, finden Sie hier wieder wie gewohnt unsere günstigen Sondertarife.“