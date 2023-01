Stadtrat Sangerhausen stimmt über neuen Solarpark in der Nähe des Bahnhofs ab

Solarparks gibt es bereits eine ganze Reihe in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ - In Sangerhausen könnte es in absehbarer Zeit einen weiteren großflächigen Solarpark geben. Wie aus Unterlagen für die nächste Stadtratsitzung am Donnerstag kommender Woche, 2. Februar, hervorgeht, plant ein Investor auf seinem Grundstück nördlich des Bahnhofs eine Photovoltaikanlage zu errichten.