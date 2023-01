Wann Ratsglocke im Turm des historischen Rathauses in Sangerhausen künftig erklingt

Sangerhausens Stadträte beraten in ihrer nächsten Sitzung über die Läuteordnung der Ratsglocke. Fünf Läutzeiten werden in einem zweitseitigen Papier vorgeschlagen.

Sangerhausen/MZ - Seit 3. Oktober 2020 hängt die neue Ratsglocke im Turm des historischen Rathauses. An dem Tag ist das 163 Kilogramm schwere Instrument auch dort das erste Mal angeschlagen worden. Künftig soll sie aber öfter erklingen. Das geht aus der Läuteordnung (so etwas gibt es wirklich) hervor, über die Sangerhausens Stadträte in ihrer nächsten Sitzung am 2. Februar abstimmen sollen.