Die Tage der gesperrten Stadtmauer an der Kylischen Passage in Sangerhausen sind gezählt. Was bei der Sanierung der Mauer genau geplant ist und wie viel die Arbeiten kosten werden.

Stadtmauer an der Kylischen Passage in Sangerhausen wird saniert

Sangerhausen/MZ - Seit knapp fünf Jahren ist die Stadtmauer an der Kylischen Passage in Sangerhausen abgesperrt. Seitdem behindert dort ein langer Bauzaun den Blick auf die imposante, jahrhundertealte Anlage, die sich nördlich an das einstige Kylische Tor anschloss. Die Stadt hatte den Zaun im Jahr 2018 aufstellen lassen und auf große Schäden an der Mauer verwiesen.