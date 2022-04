Stadt Sangerhausen will erneut Geld aus kommunalen Firmen entnehmen

Sangerhausen/MZ - Es ist jedes Jahr ein Streitpunkt. Und auch in der Stadtratssitzung am Donnerstag (23. September 2021) wird über das Thema wahrscheinlich wieder erbittert diskutiert werden: Um an Geld zu kommen und investieren zu können, will die finanziell klamme Stadt auch in diesem Jahr sechsstellige Summen aus der Kommunalen Bädergesellschaft (KBS) und der Städtischen Wohnungsbau GmbH (SWG) entnehmen.