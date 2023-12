Lange war die kleine Fußgängerbrücke in Sangerhausen gesperrt - sehr zum Ärgernis der Anwohner. Nun wird die neue Brücke eingeweiht, auch wenn es an den Kosten Kritik gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Insbesondere Anwohner der Sangerhäuser Nordsiedlung können sich freuen: Nach langer Vorbereitung und kontroverser Diskussion über die hohen Kosten wird an diesem Freitagvormittag, 10 Uhr, die neue Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Gonna in der Straße Am Lindendamm in Sangerhausen eingeweiht.