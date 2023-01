Stadt Sangerhausen kritisiert hohe Kosten für Volkszählung

Auf einen großen Teil der Kosten für den Zensus bleibt Sangerhausen sitzen. Warum die Beschwerde vom Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau abgelehnt wurde.

Sangerhausen/MZ - Die Sangerhäuser Stadtverwaltung hat die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts in Dessau-Roßlau kritisiert, das am Montag eine Beschwerde der Städte Sangerhausen, Haldensleben und Merseburg in Sachen Volkszählung 2022 abgelehnt hatte. Die Kommunen hatten stellvertretend für andere bemängelt, dass das Land ihnen für die Erhebung nicht genügend Geld zur Verfügung stellte.