Stadt Sangerhausen kippt Neubaupläne für Wasserverband Südharz

Sangerhausen/MZ - Der Plan ist erst mal vom Tisch: Der Wasserverband Südharz hat am Freitag den Grundsatzbeschluss über den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in der Lengefelder Straße in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) abgelehnt. Während die Vertreter von Allstedt, Klostermansfeld, Südharz sowie der Verbandsgemeinden Goldene Aue und Mansfelder Grund-Helbra zustimmten, kam von Sangerhausens Vertreterin Maria Diebes das entscheidende Nein. Laut Verbandssatzung hat die Kreisstadt im Verband so viele Stimmen wie alle anderen Mitglieder zusammen, bei Stimmengleichheit gilt ein Beschluss als abgelehnt.