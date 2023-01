Kindermund tut Wahrheit kund Sprüche der Knirpse in der Othaler Kita begeistern die Erzieherin

Erzieherin Sabine Schönfelder hat in Othal vor Jahren damit angefangen, den Kindermund für die Ewigkeit aufzuschreiben. An die 200 Sprüche sind so bereits zusammengekommen.