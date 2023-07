Ein Parkscheinautomat ist in Sangerhausen gesprengt worden. Die Kriminellen machten sich mit einer umfangreichen Beute aus dem Staub.

Explosion in Sangerhausen: Tausende Euro aus Parkscheinautomat gestohlen

Sprengung in Sangerhausen: Nachdem ein Parkscheinautomat explodierte, erbeuteten Kriminelle Tausende Euro. Symbolbild:

Sangerhausen (us) - Nach einer Explosion am frühen Sonntagmorgen in Sangerhausen zeigte sich: Die Kriminellen hatten eine erhebliche Beute gemacht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach haben die Diebe in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße einen Parkscheinautomaten gesprengt. Der Automat sei erheblich zerstört worden, heißt es weiter von Seiten der Polizei. Die Geldkassette sei entwendet worden.

Der Schaden soll Tausende Euro betragen.