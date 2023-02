Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro ist in der Nacht zu Donnerstag im Sangerhäuser Stadtteil Süd entstanden. Dabei wurde auch die Fassade eines Wohnblocks beschädigt.

Sangerhausen - Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Sangerhausen: Unbekannte haben gegen 2.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag in der Alban-Hess-Straße im Sangerhäuser Stadteil Süd eine Spraydose in Brand gesetzt.