Sportler in Mansfeld-Südharz üben Kritik an den Sparzwängen des Kreises

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Die Ankündigung, in den kreiseigenen Turnhallen ab sofort das warme Wasser abzustellen, stößt bei den Vereinen im Landkreis auf Unverständnis. „Gut finden wir das nicht“, sagt Volker Hellmann, Manager des ASV Sangerhausen, dem mit rund 1.300 Mitgliedern größten Verein des Kreises. „Das Ganze hat uns überrascht.“ Vor allem für die Kampfsportler im Mattenzentrum der Berufsbildenden Schule Mansfeld-Südharz in Sangerhausen sei es ohne warmes Wasser eine Umstellung. „Man weiß ja, dass die duschen“, so Hellmann.