Sangerhausen/MZ - Der kleine Paul hat extra ein Bild für den Osterhasen gemalt. Mit großen Augen hat er es dem Hasen, der um so viel größer als der Knirps ist, in die Hand gedrückt. „Es gibt ihn also doch, den Osterhasen“, mag sich der kleine Kerl gedacht haben. So wie Paul ist es am Sonnabend vielen Kindern gegangen, die sich mit ihren Eltern oder Oma und Opa auf den Weg ins Rosarium gemacht hatten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.