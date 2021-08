Spielfläche eingeweiht: Breitenbach lädt zum Boulespielen ein

Breitenbach/MZ - Die Einwohner des Sangerhäuser Ortsteils Breitenbach können ihr Geschick jetzt auch beim Boule-Spiel testen. Vor wenigen Tagen ist in der Straße „Zum Pfaffengrund“ im Unterdorf eine Spielfläche eingeweiht worden, teilte Ortsbürgermeisterin Kathleen Kronberg per Presseinformation mit. Boule ist vor allem in Frankreich und Italien bei Senioren beliebt. Nun soll es auch möglichst viele Menschen aus Breitenbach und den umliegenden Orten zu moderater, täglicher Bewegung unter Gleichgesinnten anregen.

Boulespielen ist gut für die Gesundheit

„Beim Boule müssen zwei Teams eine bestimmte Anzahl von Kugeln so nahe wie möglich an eine vorher ausgeworfene Zielkugel werfen“, erklärt die Ortsbürgermeisterin. In Frankreich ist diese Sportart auch als Pétanque bekannt. Italiener sprechen oft von Boccia. In beiden Ländern ist das Spiel ein Volkssport.

„Gesundheitlich hat Boule viele Vorteile“, sagt Elena Sterdt, Fachbereichsleiterin „Gesund im Alter“ bei der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG). Die Spieler trainieren unter moderater körperlicher Belastung unter anderem einen sicheren Gang, Standfestigkeit, Wendigkeit, Muskelkraft und Feinmotorik. Verletzungsgefahr bestehe dagegen kaum.

Nur mit eigenen Kugeln auf die Boccia-Bahn

Die Stadt Sangerhausen stellte für das Projekt die Spielfläche zur Verfügung. Durch eine Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sei es dann möglich geworden, die Boccia-Bahn zu errichten. Die LVG unterstützte den Kauf von Baumaterialien, einer Bank zum Ausruhen und eines Schildes mit den Spielregeln. Der Breitenbacher Björn Siebert, kümmerte sich vor Ort um die Umsetzung des Projekts. Siebert ist auch Mitglied im Ortschaftsrat.

Kürzlich hatten Interessierte die Möglichkeit, das Boulespielen in Breitenbach unter Anleitung von Mitgliedern des Deutschen Petanque-Verbands auszuprobieren. Das Spiel ist bereits vor mehr als zwei Jahren im Ortsteil bei einer Veranstaltung der Landesvereinigung vorgestellt worden. Seitdem treffen sich nach Angaben der LVG Bürgerinnen und Bürger, um gemeinsam Boccia zu spielen. Seit der Übergabe der neuen Bahn in Breitenbach werde nun sogar regelmäßig an mehreren Abenden in der Woche um Boccia gespielt.

Wer die Bahn nutzen möchte, muss derzeit eigene Kugeln mitbringen. Es werde noch nach einer Möglichkeit gesucht, die Kugeln vor Ort zu deponieren, kündigte die Ortsbürgermeisterin an.