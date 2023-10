Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Die Vorgabe war klar formuliert. „Jetzt kommen die Spiele, die wir gewinnen müssen“, hatte Stefan Kuhnert, Trainer des Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen, seiner Mannschaft mit auf den Weg in die Partie gegen den VfB Ottersleben gegeben. Bis in die Nachspielzeit der Flutlicht-Partie am Freitagabend sah es auch so aus, als sollte die VfB-Elf auf die Worte Taten folgen lassen.