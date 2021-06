Spezialbus für Lydia: Spendensumme wächst auf über 13.000 Euro

Großleinungen - Das Schicksal der kleinen Lydia aus dem Sangerhäuser Ortsteil Großleinungen bewegt die Region. Nach dem MZ-Artikel über die Vierjährige, die an einem äußerst seltenen und möglicherweise unheilbaren Gendefekt leidet, haben weitere Menschen Spenden angekündigt. „Die Spendensumme ist mittlerweile auf über 13.000 Euro gestiegen“, freute sich Ragna Friedrich (31), die Mutter von Lydia. Die Familie braucht das Geld, um einen Kleinbus mit Rampe zu kaufen.

Mit diesem Spezialbus kann Lydia dann zusammen mit ihrem Reha-Buggy beziehungsweise dem Kinderrollstuhl, den sie bald bekommen wird, zu ihren Therapien gefahren werden. Lydia ist im thüringischen Artern, im Sozialpädiatrischen Zentrum der Uni-Klinik Leipzig, in der Helios-Klinik in Erfurt und bei einem Augenarzt in Nordhausen in Behandlung. An der Spendenaktion beteiligen sich auch die „Heart Trooper“, die Truppe mit Herz, die seit Jahren mit den verschiedensten Aktionen Geld für das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz sammelt. „Wir ,Heart Trooper' möchten uns für Lydia stark machen und gehen mit gutem Beispiel voran“, sagte Martin Kühnemann von der Vereinigung.

„Heart Trooper“ unterstützen die Aktion für Lydia

In den vergangenen Jahren ist die „Truppe mit Herz“ mehrfach für ihr soziales Engagement ausgezeichnet worden. Kühnemann kündigte an: „Wir spenden 500 Euro.“ Des Weiteren möchten wir auch andere dazu motivieren, aktiv zu werden, sich an der laufenden Hilfsaktion zu beteiligen und die Großleinunger Familie zu unterstützen. Die Eltern von Lydia haben erst kürzlich für 50.000 Euro ihr Haus behindertengerecht umgebaut. Sie sind mit der Finanzierung des Autos überfordert. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht, da das Kind behindert geboren wurde. „Es gibt hier eine Art Gesetzeslücke“, sagt Ragna Friedrich. Die Familie freut sich deshalb über jeden Euro, der eingeht. Für den Kleinbus samt Rampe werden etwa 57.000 Euro benötigt.

›› Um weiteres Geld für Lydia zu sammeln, hat der Sangerhäuser Rotary-Club ein Spendenkonto eingerichtet. Kontoinhaber ist der Freundes- und Hilfskreis Sangerhausen e.V. Die Daten des Kontos lauten: IBAN: DE25 8607 0024 0659 4840 00, BIC: DEUTDEDBLEG. Verwendungszweck: „Kleinbus für Lydia“. Spender sollten ihren Namen angeben. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt. Wer eine Quittung benötigt, wird gebeten, sich unter lydia.friedrich.mobil@web.de zu melden. (mz)