Sperrung in Stolberg dauert an: Reparatur des Lecks gestaltet sich schwierig

Stolberg/MZ - Am späten Donnerstagvormittag hat die Baufirma in Stolberg die gebrochene Stelle der Trinkwasserleitung ausfindig gemacht. Wie Matthias Spitzbarth vom Wasserverband Südharz sagt, befindet sie sich in einer Tiefe von mehr als drei Metern und in großer Nähe zum Flussbett der Thyra.