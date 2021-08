Sperrung der Kreuzung in Sangerhausen verlängert

Blick auf die Baustelle an der Hasentorbrücke

Sangerhausen/MZ - Bereits seit 19. Mai ist die Kreuzung Hansentorstraße/Franz-Heymann-Straße in Sangerhausen wegen einer Havarie an einer Trinkwasserleitung gesperrt. Die Autofahrer müssen sich aber auch weiterhin gedulden: Nach Angaben des Wasserverbandes Südharz kann die Kreuzung voraussichtlich bis Ende dieses Monats weiter nicht befahren werden.

Sperrung der Straße wurde verlängert

Matthias Spitzbarth, der Leiter des Bereichs Trinkwasser beim Wasserverband, teilte auf Anfrage mit, dass die neue Trinkwasserleitung bereits seit Ende Juli fertig gestellt und auch in Betrieb ist. „Es müsse lediglich noch ein für die Bahn AG notwendiger Kontrollschacht gemauert werden.“ Allerdings sei die Baufirma derzeit mit Tiefbauarbeiten für die Verlegung einer Gasleitung für die Stadtwerke Sangerhausen auf beiden Seiten der angrenzendenden Hasentorbrücke beschäftigt. Erst wenn die Arbeiten an der Gasleitung beendet seien, könnten die Mitarbeiter mit dem Straßenbau beginnen. Die Firma gehe davon aus, dass die Arbeiten Ende dieses Monats komplett fertiggestellt werden können. Bis dahin ist die Sperrung verlängert worden.

An der stark befahrenen Kreuzung hatte es in der Vergangenheit mehrfach Rohrbrüche gegeben. Diese mussten immer wieder aufwendig repariert werden. Deshalb hatte der Wasserverband „Südharz“ dann entschieden, die alte Leitung bis zur Hasentorbrücke durch eine neue zu ersetzen. Das Asbest-Zement-Rohr, das in der Straße lag, wurde dabei durch eine Leitung aus Polyethylen ersetzt, die haltbarer sein soll.

Asphalt statt Pflaster

Da bei den früheren Arbeiten die Straße mehrfach ausgeschachtet werden musste, war der Straßenbelag immer welliger geworden. Deshalb entschied sich die Stadt, die für die Straße zuständig ist, sich gleich an dem Bauprojekt zu beteiligen. Das bisherige Pflaster aus Kupferschlacke soll zwischen der Franz-Heymann-Straße und der Hasentorbrücke nun durch Asphalt ersetzt werden. „Damit wird auch ein besonders bei Nässe gefährlicher Straßenabschnitt entschärft“, warb die Stadtverwaltung.

Allerdings mussten erst die finanziellen Modalitäten zwischen dem Wasserverband und der Stadt geklärt werden. Auch deshalb ruhten die Arbeiten einige Zeit. Die Stadt rechnet mit einer Investitionssumme von rund 50.000 Euro.