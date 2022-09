Spenglers Mammut bekommt ein Geschwister

Neues Schild soll Besucher künftig an der Thälmannstraße auf das Museum hinweisen.

So soll der neue Wegweiser in etwa aussehen. Allerdings wird das Mammut mit dem Kopf zur Straße stehen.

Sangerhausen - Das Sangerhäuser Spenglermuseum soll im Stadtbild sichtbarer werden. Dazu wird das von Gustav-Adolf Spengler in den 1930er Jahren ausgegrabene Skelett eines Steppenmammuts, das im Museum steht, in absehbarer Zeit ein Geschwistertier aus Blech erhalten. Das zweite Mammut soll dann als Wegweiser zum Museum an der Ernst-Thälmann-Straße dienen.