Spendensumme steigt auf über 121.000 Euro

Sangerhausen - Freude bei Schülern und Lehrern der Förderschule des Christlichen Jugenddorfs (CJD) in Sangerhausen: Sie haben jetzt an Bernd Aberle, den neuen Präsidenten des Rotary-Clubs, eine Spende in Höhe von 300 Euro übergeben. Das Geld ist für die Ukrainehilfe gedacht. Es war bei einem Kuchenbasar in der Schule gesammelt worden, die in der Lindenstraße ihren Sitz hat.

