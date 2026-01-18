In den Winterferien locken touristische, kulturelle und museale Einrichtungen im Harz mit besonderen Veranstaltungen.

Wendefurth/MZ. - Ein besonderes Angebot offeriert der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt in den Winterferien: Die Talsperre Wendefurth bietet Führungen durch die Staumauer an. Sprecherin Ute Dorn lädt jetzt schon dazu ein: „Vom 2. bis 7. Februar finden täglich zwei Führungen durch die Staumauer statt.“