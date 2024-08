Rettungskräfte bergen Mann Spektakulärer Einsatz der Feuerwehr beim Haldenaufstieg in Sangerhausen

Beim Aufstieg zur Halde „Hohe Linde“ in Sangerhausen ist es am Sonntag zu einem spektakulären Feuerwehreinsatz gekommen. Dabei mussten die Rettungskräfte einen Mann bergen, der schwer gestürzt war. Warum der Einsatz so kompliziert war und wie er gelang.