Amtierende und auch ehemalige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister finden sich auf den Listen der SPD in Mansfeld-Südharz.

SPD in Mansfeld-Südharz setzt im Kreistagswahlkampf auf die Kraft der Bürgermeister

Sangerhausen/MZ. - Die Kreis-SPD setzt im Kreistagswahlkampf auf amtierende oder ehemalige Bürgermeister in der ersten Reihe. Das ist das Ergebnis des Kreisparteitags im AWO-Begegnungszentrum in Sangerhausen, das die Partei am Montagabend bekanntgab.