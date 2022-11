Spatenstich für Breitbandausbau mit den Akteuren in Berga

5.000 Haushalte des Landkreises profitieren vom Glasfaser-Ausbau,der in Berga begann. Das Netz ermöglicht eine Datenübertragung von einem Gigabit pro Sekunde.

Beim Spatenstich in Berga: Andreas Meyer, Gebietsleiter Sachsen-Anhalt der Telekom, Emma Würkner Bauunternehmen für die Telekom, Bereichsleiter Sven Vogler, Landrat Andre Schröder, Michael Peckruhn, Leiter der Verbandsgemeinde Goldene Aue, Gunter Pabst, Bürgermeister Berga (von links).

Berga - Der Start in die digitale Zukunft beginnt in Berga auf dem Schenkplatz. Hier vollzog Landrat André Schröder (CDU) mit Andreas Meyer, Gebietsleiter Sachsen-Anhalt der Telekom, sowie den bauausführenden Betrieb und Kommunalpolitikern am Donnerstagnachmittag den symbolischen ersten Spatenstich für den Glasfaser-Ausbau im Landkreis Mansfeld-Südharz.