Sonnenstrom-Speicher im Haus - hält sich die Feuerwehr beim Löschen zurück?

Symbolfoto - In Foren gibt es Gerüchte, dass die Energiespeicher von Photovoltaikanlagen im Brandfall zum Problem werden können, die Feuerwehr dann nicht löscht. Was ist dran?

Sangerhausen/Eisleben/MZ - Die Energiekrise verleiht der Solarbranche Flügel. Auf vielen Dächern sind in diesem Jahr Photovoltaikanlagen installiert worden. Gestiegene Stromkosten und die Aussicht auf Unabhängigkeit machen die Investition für Eigenheimbesitzer attraktiv. Viele lassen sich inzwischen nicht nur die Anlage aufs Dach, sondern auch gleich einen Speicher in den Keller bauen, um überschüssige Energie aus sonnenreichen Zeiten an grauen Tagen nutzen zu können.