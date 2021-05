Sonderausstellung im Schlossmuseum Weißenfels: Exponate aus Sangerhausen auf Reisen

Martin Schmager, Leiter des Schlossmuseums Weißenfels, war sichtlich beeindruckt vom „sakralen Silberschatz“ des Herzogs Christian von Sachsen-Weißenfels (1682-1736). Die Sangerhäuser Pfarrerin Margot Runge stellte ihm und dem Historiker Joachim Säckl die kostbaren Stücke vor. Sie werden im kommenden Jahr für rund drei Monate in einer Sonderausstellung des Schlossmuseums in Weißenfels öffentlich zu sehen sein. Das ist die erste komplette Leihgabe außer Haus. In Sangerhausen wurden die sakralen Gegenstände bisher zweimal öffentlich gezeigt: Letztmalig im Jahre 2013, zum 300-jährigen Jubiläum der Einweihung der Schlosskapelle.

Einige der sakralen Gegenstände sind heute noch im Gebrauch

Die sakralen Geräte ruhen nicht nur wohlverwahrt und gut gesichert. Mehrere Teile davon, Taufschale, Taufkanne, Kelch und Patene sind heute noch im Gottesdienst im Gebrauch. Bis zur Ausstellung soll alles gereinigt und die kostbare Bibel mit Silbereinband restauriert werden.

Zum herzoglichen Erbe der sakralen Geräte der Schlosskapelle gehörten laut einem Verzeichnis aus dem Jahre 1830 insgesamt 23 Objekte. Sie waren allesamt aus Silber oder Elfenbein gefertigt und befanden sich in Besitz der Königlichen Preußischen Regierung. Aufbewahrt wurden sie in einem großen „Kasten“ im Rentamt, für den Superintendent Fischer und Landrat Krug von Nidda persönlich die Schlüssel hatten. Die Königliche Regierung ordnete 1830 an, dass die Kirchengefäße den Kirchen der Stadt und des Amtes Sangerhausen verbleiben sollen.

Die Aufteilung wurde zu einer spannenden Angelegenheit: Zuerst verlangte die Regierung in Merseburg die Herausgabe und Zusendung der vier silbernen Denkmünzen und eines kleinen Bildes „von getriebenem Silber“, das Kruzifix aus Elfenbein und sämtliche wertvollen Gemälde. Darunter auch zwei Ölgemälde von Lucas Cranach. Über die Verteilung der weiteren Kirchengeräte entschied der Superintendent Fischer. „Die Jacobikirche bekam den umfangreichsten und wertvollsten Teil zugesprochen“, erklärt Pfarrerin Margot Runge. „Sie erhielt die silberbeschlagene Lüneburger Bibel mit der Widmung des Herzogs, die Taufschale mit der dazugehörigen Taufkanne, die Weinkanne, einen Leuchter, zwei Vasen und ein kleines Kruzifix aus massivem Silber.“ Die Bibel war damals schon „defekt“.

Auch die Kirchen von Obersdorf, Grillenbrg, Martinsrieth und Emseloh gehen nicht leer aus

Sankt Ulrici nahm einen Kelch, eine Hostienschachtel und einen Hostienteller in Empfang. Von den drei silbernen Klingelbeuteln ging je einer nach Obersdorf, Martinsrieth und Emseloh. Der Kirchenrendant Wilhelm Agte nahm für Emseloh auch noch einen dreiarmigen silbernen Leuchter und zwei Bücher mit silbernen Ecken in Empfang. Alle Gegenstände wurden den Kirchengemeinden geschenkt. Die Übergabe erfolgte am 9. Dezember 1833 in Sangerhausen durch Landrat Krug von Nidda und Superintendent Fischer persönlich.

Alle sakralen Gegenstände aus der Schlosskapelle tragen das dreifache C, das Monogramm von Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels.

In Vorbereitung der Herzog-Christian-Ausstellung 2013 recherchierte Monika Frohriep vom Spengler-Museum zu den an die Königliche Regierung in Merseburg abgelieferten Gegenständen und Gemälden. Es konnte kein Nachweis über ihren Verbleib erbracht werden. Ebenso wenig für die Glocken. Möglicherweise wurden sie für Kriegszwecke zwangsabgeliefert.

Zur Ausstellung in Weißenfels erscheint ein Katalog. Darin sind auch die Sakralen Geräte (vasa sacra) aus Sangerhausen enthalten.

Außer den Geräten kamen im August 1834 auch die drei Glocken der Kapelle zur Aufteilung. Die große erhielt die Gemeinde Obersdorf. Sie hatte aber einen Sprung. Die Mittlere holten die Emseloher und die Kleine die Grillenberger ab.

Für die alten Messgewänder und Kanzelbehänge fanden sich keine Interessenten. Auch nicht für den Altar, die Kanzel und einen Teil des Kirchengestühls. Ihr weiterer Verbleib ist ungeklärt. Teile des Altars sind heute im Memorialmuseum Spengler-Haus in Sangerhausen ausgestellt. (mz)