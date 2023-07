Wer dieser Tage eine Abkühlung sucht, ist im Freibad nicht verkehrt. Wie ist die Saison in den Ferien angelaufen und ist das Wasser in grillenber, Wippra, Sangerhausen, Roßla oder Berga am kältesten? Ein Vergleich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Hohe Temperaturen und Schulferien – das klingt nach dem perfekten Mix für die Freibäder und Seen in der Region. Doch wie ist die diesjährige Badesaison in der Region bisher angelaufen und wo ist das Wasser am kältesten?